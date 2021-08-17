İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında, Anadolu Otoyolu üzerinde yapılan uygulama sırasında 7 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Soruşturma kapsamında 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.