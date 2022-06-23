53 düzensiz göçmen daha sınır dışı edildi

Kocaeli ve bölge illerde, yurda yasa dışı yollardan giren 53 yabancı uyruklu yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte düzensiz göçle mücadele çalışmaları devam ediyor.

Bölge illeri ve Kocaeli'de yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezine teslim edilen 53 düzensiz göçmenin işlemleri tamamlandı.

Yabancı uyruklular, sınır dışı edildi.

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