Kocaeli'de 5 ton 709 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
Koceli'nin Başiskele ilçesinde düzenlenen operasyonda, 5 ton 709 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı
Giriş: 07.07.2023 - 23:22
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince, kaçakçılığın önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Başiskele ilçesinde bir depoya operasyon düzenledi.
Depodaki aramada 5 ton 709 kilogram kaçak nargile tütünü ile 124 bin 500 ambalaj ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 iş yeri sahibinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.