Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kaçak üretilen 5 bin maskeye el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını fırsata dönüştürmek amacıyla izinsiz tıbbi malzeme üretimi yaparak bunları stoklayanlara yönelik çalışma başlattı.

Gebze ilçesinde bir imalathaneye düzenlenen operasyonda 5 bin maske ele geçirildi.

İmalathanedeki bir şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.