Kocaeli'de 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası: 8 yaralı

AA

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Ankara istikameti Yahya Kaptan Durağı mevkisinde iki işçi servisi, iki kamyon ve bir hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 8 kişi, sağlık personelince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Ankara yönünde bir süre tek şeritten kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.