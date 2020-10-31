Kocaeli'de 46 düzensiz göçmen saklandıkları atölyede yakalandı

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Körfez'deki bir kağıt toplama atölyesine operasyon düzenledi.

Polis ekiplerince bina ve eklentilerinde yapılan aramada, 46 Afganistan uyruklu yakalandı.

Düzensiz göçmenlerin barınmasına imkan sağladıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemleri tamamlanan yabancı uyruklular, İl Göç İdaresine teslim edildi.