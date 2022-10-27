37 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, kentte düzensiz göçle mücadele çalışmaları devam ediyor.

Kocaeli ve çevre illerde güvenlik güçlerince yakalanan 37 düzensiz göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

İşlemleri tamamlanan yabancı uyruklular, sınır dışı edildi.