Kocaeli'de 35 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi

Kocaeli'de, yurda yasa dışı yollardan giren 35 yabancı uyruklu ülkelerine gönderildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte düzensiz göçle mücadele çalışmaları devam ediyor.

Kocaeli ve bölge illerde güvenlik güçlerince yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezine teslim edilen 35 düzensiz göçmenin işlemleri tamamlandı.

AA'nın haberine göre; yabancı uyruklular, sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildi.

*Haberde AA'nın arşiv görseli kullanılmıştır.