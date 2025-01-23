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        Haberler Gündem Kocaeli'de 328 kutu kaçak tıbbi malzeme ele geçirildi - Güncel haberler

        Kocaeli'de 328 kutu kaçak tıbbi malzeme ele geçirildi

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda ülkeye kaçak yollarla sokulduğu tespit edilen 328 kutu estetik ve tıbbi malzeme ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 20:39 Güncelleme: 23.01.2025 - 20:39
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        328 kutu kaçak tıbbi malzeme ele geçirildi
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        Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yaptıkları istihbarat çalışması sonucu önceki gün Gebze ilçesinde bir ev ve iş yerine operasyon düzenledi.

        Operasyonda, ülkeye kaçak yollarla sokulduğu tespit edilen 328 kutu estetik ve sağlık alanında kullanılan tıbbi malzeme ele geçirildi.

        Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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