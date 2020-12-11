Kocaeli'de 3 sokak köpeğinin zehirlenerek öldürüldüğü iddiası

AA

Alınan bilgiye göre, Yahya Kaptan Mahallesi'ndeki 3 farklı bölgede, üzerinde iğne olan 3 sokak köpeği vatandaşlar tarafından ölü olarak bulundu.

Hayvanseverlerin yaptığı ihbar üzerine olay yerine gelen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliğine bağlı ekipler ile Kocaeli Doğa ve Hayvan Dostları Derneği (KOHAYDER) üyeleri incelemelerde bulundu.

İncelemelerde 3 sokak köpeğinin de üzerinde uyuşturucu iğneler olduğu tespit edildi.

KOHAYDER Başkanı Gonca Çelik Ketenağ, gazetecilere, 20 yıldır Yahya Kaptan bölgesinde oturduğunu belirterek, "Ben böyle bir şey yaşamadım. Evet çok fazla köpeğimiz var, çok fazla köpek atılıyor. Hepsini kendimiz kısırlaştırıyoruz, yuvalandırıyoruz ve takiplerini yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Ketenağ bir an önce sorumluların bulunmasını istedi.

- "Bunu yapanlar kadar emri verenler de suçludur"

Aynı mahallede oturan AK Parti Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek de yaptığı yazılı açıklamada, sorumluların mutlaka bulunacağını ifade ederek katliamı gerçekleştirenlere sert tepki gösterdi.

Zeybek şunları kaydetti:

"Bunu yapanlar kadar emri verenler de suçludur. Allah'ın sessiz kulları, bu tatlı dostlarımıza bu vahşeti kim gerçekleştirdiyse sorumluları bulunup ortaya çıkarılacak ve gerekli cezalar verilecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."