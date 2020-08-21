Kocaeli'de 3 iş makinesi yandı

AA

Alınan bilgiye göre, Muallimköy Mahallesi 4140. Sokak'ta bulunan bir geri dönüşüm firmasının deposunda park halindeki 3 iş makinesi henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü, soğutma çalışması yaptı.Yangın nedeniyle hasar gören iş makineleri kullanılamaz hale geldi.