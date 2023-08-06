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        Haberler Gündem Kocaeli'de 24 düzensiz göçmen sınır dışı edildi - Güncel haberler

        Kocaeli'de 24 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

        Kocaeli'de, yasa dışı yollardan yurda giren 24 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2023 - 21:51
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        Kocaeli'de 24 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
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        Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte düzensiz göçle mücadele çalışmaları devam ediyor.

        Güvenlik güçlerince Kocaeli ve bölge illerinde 24 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezine teslim edilen yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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