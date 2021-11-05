Kocaeli'de 20 düzensiz göçmen yakalandı

AA

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine çalışma yapan ekipler, İstasyon mahallesinde bir işyeri ve Ertuğrulgazi mahallesinde iki ayrı ikamete operasyon düzenledi.

AA'nın haberine göre; adreslerde 20 düzensiz göçmenin yakalandığı olayla ilgili bu kişilerin geçişine organizatörlük yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli hakkında "Göçmen Kaçakçılığı" suçu kapsamında adli işlem yapıldı.