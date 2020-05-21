Kocaeli'de 2 kişiyi bıçakla gasbeden 3 şüpheli tutuklandı

AA

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, 2 kişinin, 3 şüpheli tarafından darbedildiği ve bıçaklı tehdit ve gasbedildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından şüpheliler A.K, İ.Ö ve F.A'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelilerden A.K'nin 40, İ.Ö'nün 9 ve F.A'nın 25 ayrı suç kaydının olduğu öğrenildi.