Kocaeli'de 171 kilo 400 gram kaçak tütün ele geçirildi

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede kaçak tütün satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Teknik ve fiziki takip sonucu ekipler, 5 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

İş yerlerinde yapılan aramalarda, 171 kilo 400 gram satışa hazır tütün ve 10 bin 200 makaron ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 5 kişi hakkında adli işlemler yapıldı.