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Kocaeli'de 123 bin 100 kaçak makaron yakalandı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde 123 bin 100 makaron ele geçirildi

Giriş: 02.12.2022 - 19:36 | Güncelleme: ABONE OL
Kocaeli'de 123 bin 100 kaçak makaron yakalandı
123 bin 100 kaçak makaron yakalandı
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AA

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında dün Derince'deki bir adrese operasyon düzenlendi.

AA'nın haberine göre, evde ve önündeki 3 araçta yapılan arama sonucunda 114 bin 400'ü boş, 8 bin 700'ü içi tütün doldurulmuş halde toplam 123 bin 100 gümrük kaçağı makaron,
3 kompresör, 2 sigara sarma makinesi, 2 hava kurutma makinesi, 20 kilogram kıyılmış tütün yakalandı.

Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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