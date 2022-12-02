123 bin 100 kaçak makaron yakalandı

AA

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında dün Derince'deki bir adrese operasyon düzenlendi.

AA'nın haberine göre, evde ve önündeki 3 araçta yapılan arama sonucunda 114 bin 400'ü boş, 8 bin 700'ü içi tütün doldurulmuş halde toplam 123 bin 100 gümrük kaçağı makaron,

3 kompresör, 2 sigara sarma makinesi, 2 hava kurutma makinesi, 20 kilogram kıyılmış tütün yakalandı.

Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.