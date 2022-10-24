İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir tankerde gümrük kaçağı sigara bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Uygulama noktasında durdurulan araçta yapılan incelemede 11 bin 100 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Fotoğraf, İHA tarafından servis edilmiştir.