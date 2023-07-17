Kocaeli'de 107 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
Kocaeli'de yakalanan 107 düzensiz göçmen, Geri Gönderme Merkezindeki işlemlerinin ardından sınır dışı edildi
Kocaeli'de, yasa dışı yollardan yurda giren 107 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi.
AA'nın haberine göre; valilikten yapılan açıklamaya göre, düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında Kocaeli ve bölge illerinde güvenlik güçlerince 107 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezine teslim edilen yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.
*Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.