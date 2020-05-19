"Koca Yusuf"ların dünyadaki alternatif bakım merkezi Türkiye oldu

AA

Türk Silahlı Kuvvetlerinin taktik ve ulaştırma kabiliyetlerini artıran ve "Koca Yusuf" olarak bilinen A400M uçaklarının hafif ve ağır bakımları, Airbus tesisleri dışında sadece Kayseri 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünde gerçekleştiriliyor.

Kayseri 12. Hava Ulaştırma Üs Komutanlığı'nda konuşlandırılan ve Hava Kuvvetleri'nin gücüne güç katan "uçan kale"lerin bakımlarını yapabilme kabiliyetine sahip olan fabrika, yıl sonu itibariyle retrofit (bakım-onarım-iyileştirme) işlemini de hem Türkiye envanterindeki hem de dünyadaki diğer A400M'lere yine Airbus dışında uygulayabilen tek ülke olacak.

Türk mühendislerinin tasarım ve imalatına katıldığı ilk uluslararası uçak projesi olan A400M'lerin hafif ve ağır bakımlarının yanında retrofit işlemlerinin de Kayseri 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünde uygulanacak olmasının hem ülkenin dünya havacılık bakım onarım sektöründe tanınırlığının artırmasına hem de ülke ekonomisine çok ciddi katkı sağlaması bekleniyor.

2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünde görevli A400M Retrofit Proje Subayı Hava Mühendis Üsteğmen İsmail Barış Sağlam, AA muhabirine, A400M'nin Türkiye'nin ilk stratejik nakliye uçağı olduğunu söyledi.

Türkiye envanterinde 9 adet A400M olduğunu hatırlatan Sağlam, "A400M, şu an envanterimizde olan CN235, C160 ve C130 gibi ulaştırma uçaklarından daha kabiliyetli, daha fazla yük taşıyabilen, daha uzun menzile gidebilen uçaklardır. Bu uçaklar helikopter ve tank taşıyabilir. Yüksüz olarak Türkiye’den ABD'ye kadar yakıt ikmali yapmadan uçuşunu yapabilir." dedi.

- Bakımlar daha kısa sürede yapılıyor

A400M'nin Türkiye'nin de dahil olduğu 8 ülke tarafından ortak yapılan bir stratejik ulaştırma uçağı olduğunu vurgulayan Sağlam, şunları kaydetti:

"Bu uçak Türkiye de dahil olmak üzere 8 ülkede görev almaktadır. Türkiye bu projede toplam 10 uçağı tedarik etmiş bulunmaktadır. Bugüne kadar 9 uçak envanterimize girmiş, 10. uçağın ise 2022 yılında envanterimize girmesi planlanmaktadır. Bu 9 uçağın sadece tedarik edilmesi değil, bakım ve idame işletmeleri de bizler, yani 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Kayseri 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünde envanterimizde olan 9 uçağın, CL yani hafif bakımları, CH ağır bakımları yapılmaktadır. Şu an burada gördüğünüz C2L bakımı yani bu uçağın hafif bakımıdır. Bu uçaktan önce bir tane uçağın Airbus üretici firma haricinde ilk defa ağır bakımı da yapılmıştır. Bu, Airbus haricinde ilk defa yapılan ağır bakımdır. Airbus tarafından 6 ayda yapılan hafif bakımları Kayseri 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü tarafından 3 ayda tamamlanmıştır. A400M uçaklarının bakım kabiliyetinin 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğüne kazandırılması sonucunda hem uçakların bakım süreleri kısalmış hem de bakımın daha ekonomik yapılması sağlanmıştır."

- "Airbus dışında sadece biz uygulamaktayız"

2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünde bu güne kadar 6 adet A400M'nin bakımının yapıldığını aktaran Sağlam, uçakların bakım sürelerinin kısaldığını dile getirdi.

Sağlam, bakımların Türkiye'de daha ekonomik yapılmasının sağlandığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Aynı zamanda 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü, retrofit yani uçağın ilk envantere girdikten bugüne kadar kullanıcı geri dönüşlerinin ve tasarım değişikliklerinin yer aldığı bir paketin uçağa uygulanması planlanmaktadır. Retrofit dediğimiz bu uygulamaları Kayseri 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü tarafından Airbus dışında sadece biz uygulamaktayız. 2020 yılı sonunda bu proje başlayacak. Bu aşamada tesis yeterlilikleri, kalite gereklilikleri sağlanmaktadır. Faz 1 dediğimiz bu gerekliliklerin sağlanması sonrasında Faz 2'ye yani uçağın bakımına geçeceğiz. Uçağın bakımı tamamlandıktan sonra diğer ülke uçaklarının da burada bakımları yapılması planlanmaktadır. Sadece Türkiye'nin uçakları değil diğer ülke uçaklarının bakımları da tesislerimizde 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü tarafından yapılacaktır."

Yeni tip koronavirüs hastalığının yaşandığı Çin'in Vuhan kentindeki 32'si Türk 42 kişinin tahliyesinde ve salgınla mücadelede birçok ülkeye yapılan yardım faaliyetlerinde A400M uçakları görev almıştı.