Koca şiddetinden sığındığı ablası sokağa attı

Mardin'de boşandığı eşinin şiddetinden Adana'ya kaçan genç kadın, sığındığı ablası tarafından evden kovuldu.
İzmir'de yaşayan G.B. (35), 2019 senesinde gezmeye gittiği Mardin'de kendisini emlakçı olarak tanıtan F.A. (28) ile tanıştı. Bir süre görüşen çift, daha sonra evlilik kararı aldı. Aynı sene evlenen çiftin bu evlilikten M.A. (1,5) isimli bir erkek çocukları dünyaya geldi.
HAMİLELİK DÖNEMİNDE DE ŞİDDET
Ancak iddiaya göre, G.B., eşi F.A.'nın evlendikten sonra işsiz olduğunu öğrendi. Sürekli tartışan çiftin evliliğinde G.B., eşinden hamilelik döneminde de şiddet gördü. Genç kadın, zorlu bir doğum gerçekleştirdi ve doktorlar bir daha çocuğunun olamayacağını söyledi.
F.A., oğlu dünyaya geldikten sonra eşinden boşandı. Ancak çocukları küçük olduğu için genç kadın, bir süre daha eşiyle aynı evde kaldı. Bu sırada da eşinden şiddet görmeye devam eden G.B., darp raporu alarak savcılığa başvurdu ve F.A. hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı.
'EVLİLİĞİMİ KÂBUSA, HAYATIMI CEHENMME ÇEVİRDİ'
Yaşadıklarını anlatan G.B., "3 yıl önce severek evlendiğim eşim evliliğimi kâbusa, hayatımı cehenneme çevirdi. Daha yeni doğum yapmışken beni zorla boşanmaya götürdü. Sürekli şiddet gördüm ve hakarete maruz kaldım. En son da tamamen bizi terk etti, 'Al çocuğunu da git, ikiniz mezara girin' dedi" diye konuştu.
'DOKTOR BİR DAHA ANNE OLAMAYACAĞIMI SÖYLEDİ'
Hamileyken de darp edildiğini belirten G.B, "7 aylık hamileyken bayıldım ve hastaneye kaldırdılar beni. Vücuttaki kan oranım yüzde 3'e kadar düşmüştü. Bir süre hastanede kaldım ve zorlu bir de doğum gerçekleştirdim. Doktor bir daha anne olamayacağımı söyledi. Benim eşim çalışmıyordu. Gece sürekli telefonla oynar akşama kadar da yatardı. O uyurken eğer oğlum veya ben ses çıkartınca kalkıp beni döverdi" ifadelerini kullandı.
SIĞINDIĞI ABLASI DA EVDEN KOVDU
G.B., yaklaşık 2 ay önce Adana'da yaşayan ablası G.S.'nin yanına geldi. Ancak iddiaya göre, abla G.S. de kardeşini bir ay önce evden kovdu. Merkez Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nde bir ev kiralayan G.B., oğluyla beraber hayata tutunmaya çalışıyor.
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