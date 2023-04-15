İHA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kocaeli Şehir Hastanesinde deprem riskine karşı binin üzerinde sismik izolatör olduğunu belirterek, “Şehir hastanelerimizin bir özelliği de araştırma ve eğitim kurumu olarak çalışmak, hem üretilen hizmeti hem de tıp adına ortaya konan gelişmeleri dünyaya sunmaktır. Bu bakımdan şehir hastanelerimiz Türkiye yüzyılı vizyonumuzun tıpta birer icra merkezi olacak” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşen Kocaeli Şehir Hastanesi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni’nde konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şehir hastanelerinin 21’incisini açtıklarını söyledi. Bakan Koca, “Şehir hastanelerimizin 21’incisinin açılışını yapıyoruz. 2006 yılıydı. Henüz fikir aşamasında olan şehir hastaneleri için Cumhurbaşkanım 'Hayalim' demişti. Bu hayal öylesine bir hayal değildi. İnsanımızın oradan oraya hastane hastane yaşadığı çileyi yakinen bilmekten kaynaklanmış bir hayaldi. Bu hayal, halkıyla hemhal olmaktan doğdu ve ardından hayalleri hayata geçiren irade ortaya kondu. Halka hizmet davasına gönül vermiş, halkının evladı olmaktan iftihar eden yol arkadaşlarıyla sayısız eserler verdi Cumhurbaşkanımız. Şehir hastaneleri işin sadece bir cephesidir. Türkiye hayalleri olan bir ülke olmaya devam ettikçe, kundaktaki bebeğinden yaşlısına kadar her bir vatandaşına verecek çok şeyi olan böylesine yenilikçiliğe ihtiyaç duyacak. Yarınlar 20 yıldır boşa çıkmayan güvenle şekillenecektir. Bir tercih varsa Türkiye’ye inanmakla inanmamak arasındadır. Tercih, günü düşünmekle bugünü yarını birlikte düşünmek arasındadır. Şehir hastanelerimiz ardı ardına hayata geçerken yapılamaz, çalıştıramazsınız, sürdüremezsiniz, böyle hastane olmaz dediler. Evet. Aynen böyle dediler belki de niyetleri, 'Madem ki yapan biz değiliz hiç yapılmasın daha iyi' şeklindeydi. Bu niyet hiçbir zaman yapmaya istekli değildir. Bu anlayıştakiler aydınlık günlerden dem vurur, ışığı mazinin karanlığında arar. Bu zihniyet önce vadeder sonra hizmet talebinin önüne set çeker. Şehir hastaneleri, muhalif olanların kendilerini bile yoracak kadar itiraza konu oldu. Ne oldu? Yapılamaz denilen yapıldı. İhtiyaç yok denilen hastaneler küresel salgın günlerindeki sağlık mücadelemizin bel kemiği oldu. Hepimiz biliriz itiraz bitmez, tükenmez bir sermayedir. İtiraza haddini halkın iradesi bildirir. Vizyonu olmayanlar, büyük fikirleri gözden düşürmek ister, geçici şartlara bağlı problemi ise büyütür. Ve emin olun onları o problemle baş başa bıraksanız o geçici olan problemler içinden çıkılmaz hale gelir. Bunu her birimiz iyi düşünmeliyiz” diye konuştu.

“ŞEHİR HASTANELERİMİZ TÜRKİYE YÜZYILI VİZYONUMUZUN TIPTA BİRER İCRA MERKEZİ OLACAK"

Kocaeli’deki şehir hastanesinin özelliklerine değinen Bakan Koca deprem riskine karşı binin üzerinde sismik izolatör olduğunu belirterek, “Kocaeli Şehir Hastanesi, Şehir Hastanelerimizin 21’incisi bin 218 sekiz servis ve 188 yoğun bakım yatak kapasitesi, 70 ameliyathanesi, 250’den fazla polikliniği 43 ayrı görüntüleme alanı bulunuyor. Hastane binamız deprem riskine karşı bin 69 adet sismik izolatörle güvenli hale getirilmiş durumda. 387 bin 514 metrekare kapalı alanda hizmet vereceğiz. Cumhurbaşkanımızın vadettiği gibi devam eden 14 taneyle birlikte tüm büyük şehirlerimizde artık şehir hastanemiz olacak. Çağımızın yüksek teknolojilerle donatılmış şehir hastanemizde aralarında profesör ve doçentlerin bulunduğu akademik bir kadro görev alıyor. Şehir hastanelerimizin bir özelliği de araştırma ve eğitim kurumu olarak çalışmak hem üretilen hizmeti hem de tıp adına ortaya konan gelişmeleri dünyaya sunmaktır. Bu bakımdan şehir hastanelerimiz Türkiye yüzyılı vizyonumuzun tıpta birer icra merkezi olacak. İnsanımızın irfanı göz önündeki eseri laftan daima üstün tutmuştur. Açılışını yaptığınız Kocaeli Şehir Hastanesi'yle milletimizin has evlatlarının hizmetinizde olduğunu bir kez daha görüyorsunuz. Unutmayın ki bu yatırım iradenizin, tercihinizin eseridir” diye konuştu.