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Koç-Yönder’den Anıtkabir ziyareti

Koç Holding ve topluluk şirketlerinde çalışıp emekli olan üst düzey yöneticileri buluşturan Koç-Yönder’in Yönetim Kurulu ve üyelerinden temsilciler, derneğin araya giren pandemi nedeniyle gerçekleştirilemeyen 25’inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Anıtkabir’i ziyaret etti. Koç-Yönder Yönetim Kurulu Başkanı Davut Ökütçü ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, "Koç Topluluğu’nun şirketlerinde çalıştığımız dönemlerde olduğu gibi bugün de Ulu Önderimizin bizlere miras bıraktığı değerleri ve fikirleri yaşatma hedefini sürdürüyoruz. Kuruluşumuzun ardından geçen çeyrek asırda olduğu gibi, bundan sonrasında da Atamızın izinde yürümeye devam edeceğiz" dedi

Giriş: 22.11.2022 - 13:52 | Güncelleme: ABONE OL
Koç-Yönder’den Anıtkabir ziyareti
HABERTURK.COM

Koç Holding ve Koç Topluluğu şirketlerinde çalışıp emekli olan üst düzey yöneticilerin bilgi ve birikimlerini toplumun hizmetine sunmak üzere 1995 yılında kurulan Koç-Yönder’in Yönetim Kurulu ve üyelerinden temsilciler, derneğin araya giren pandemi nedeniyle gerçekleştirilemeyen 25’inci kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında Anıtkabir’i ziyaret etti.

Ziyarete ilişkin açıklamada bulunan Koç-Yönder Yönetim Kurulu Başkanı Davut Ökütçü, "Koç-Yönder olarak Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet’e, yolumuza ışık olan ilke ve devrimlerine bağlılığımızı ifade etmek, Koç-Yönder adına Aziz Atatürk’e minnet, özlem ve saygılarımızı arz etmek üzere Anıtkabir’deydik. Bu ziyareti kuruluşumuzun 25’inci yıldönümü olan 2020 senesinde gerçekleştirmeyi hedeflemiştik. Ancak araya giren pandemi sebebiyle 27’nci yılımızda vazifemizi yerine getirebildik" dedi.

Deneyimlerini paylaşmayı sürdüreceklerini kaydeden Ökütçü, "Her birimiz ‘Ülkem varsa ben de varım’ diyen merhum Vehbi Koç’un kurduğu Koç Topluluğu’nun şirketlerinde çalıştığımız dönemlerde olduğu gibi, bugün de Ulu Önderimizin bizlere miras bıraktığı değerleri ve fikirleri yaşatma hedefini sürdürüyoruz. Bugün 27’nci kuruluş yıl dönümünü kutladığımız derneğimizin üyeleriyle birlikte Koç Topluluğu’nun köklü kültürünü ve bilgi birikimini toplumun hizmetine sunmaya, ülkemizin ekonomisi ve iş dünyası için deneyimlerimizi paylaşmaya ve gençlerimizin kariyer hayatlarındaki gelişimlerine katkıda bulunmayı sürdüreceğiz. Her şeyden önemlisi de aradan geçen çeyrek asırda olduğu gibi, budan sonra da Atamızın izinde yürümeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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