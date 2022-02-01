Koç Üniversitesi Hastanesi Klinik Araştırma Ünitesi açıldı

Koç Üniversitesi Hastanesi içinde yer alan Yeni Klinik Araştırma Ünitesi, açılış töreninde genç ve tecrübeli bilim insanlarını bir araya getirdi. Ünite, klinik araştırmaların tasarımından etkin ve zamanında tamamlanmasına kadar her adımda ihtiyaç duyulan bilimsel ve teknik desteği sağlayan ve yüksek kalite klinik araştırmaların yürütülmesini kolaylaştıran akademik bir birim olarak tasarlandı. Amacı yüksek kaliteli klinik ve biyomedikal cihaz araştırmaları yapmak için araştırma ekosistemi oluşturmak. Ayrıca araştırmacılar, araştırma kuruluşları ve sağlık endüstrisiyle ortaklık yaparak; faz çalışmalarında, sektöre bağlı klinik çalışmalarda, girişimsel ve girişimsel olmayan klinik araştırmalarda hizmet sunacak. Küçük moleküllü kimyasal ilaçlar, biyofarmasötikler, tıbbi cihazlar ve teşhis gibi çeşitli tıbbi ürünler üzerine de araştırma yapma imkanı sunacak.
"YENİ GELİŞTİRİLEN İLAÇLARA KOLAY ULAŞIM"
Koç Üniversitesi Hastanesi Beyin ve sinir Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. İhsan Solaroğlu, yeni klinikle ilgili Habertürk’e konuştu. Prof. Dr. Solaroğlu, “Bu merkez, yeni geliştirilmiş ilaçların hastaya kolayca ulaştırılması için gerekli olan bir yer. Pek çok hastalık için geliştirilen yeni ve yenilikçi tedavilere bu merkez sayesinde ulaşabilecekler” dedi.
YENİ MERKEZ HANGİ HASTALIKLAR ÜZERİNDE ÇALIŞACAK?
Solaroğlu, “Onkolojiden karaciğer yağlanmasına, enfeksiyon hastalıklarından metobolik hastalıklara kadar pek çok alanda, burada çalışmalarımızı yürütüyor olacağız” diye konuştu.
SOLAROĞLU: İLACA VE TEDAVİYE ERKEN ERİŞİM TÜRKİYE’DE KISITLI
Küresel klinik araştırmaların Pazar büyüklüğü 2018 yılında yaklaşık 44.2 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Bu miktarın 2026 yılında 68.9 milyar dolara çıkması bekleniyor. Klinik araştırmaların coğrafi dağılımı yavaş yavaş gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere doğru kaymakta. Türkiye’deki eksikliklere dikkat çeken Solaroğlu, “Büyük nüfus yoğunluğuna sahip ülkeler, klinik araştırmalar için oldukça önemli merkezleri bünyelerinde barındırıyorlar. Türkiye’de bu konuda sahip olduğumuz merkez sayısı az. Doğal olarak ilaca erken erişim, yeni tedavilere erken erişim Türkiye’de daha kısıtlı. Küresel klinik araştırmalar pazarında Türkiye hak ettiği payın çok ama çok azını alıyor. Hedefimiz işte bu payı artırmak. Tecrübelendiğimizde ülkemizin içinden çıkan daha fazla ilacı dünyadaki ihtiyaç duyan insanlara ulaştırmak, ülkemize ekonomik olarak katkı sağlamak mümkün olabilir” şeklinde konuştu.
“BİLİM İNSANLARI İÇİN...”
Yeni Klinik Araştırma Merkez’inin sayılarının artırılmasının önemli olduğunu söyleyen Solaroğlu, “Bilim insanlarımızın yurt dışında deneyim kazanması elbette önemli. Ancak bu tür çekici merkezler olmazsa yurt dışında yaşayan bilim insanlarımızın Türkiye’ye dönüşü yavaşlayabilir veya Türkiye’den beyin göçü devam ediyor olabilir” diye ekledi.
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