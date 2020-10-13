Eylem öncesi planlar yapmak ve o planlarınıza sadık kalmak için çaba göstermek size zaman kaybı gibi geliyor olabilir. Yaşamınızın kontrolünü kaybettiğinizi düşünüyor olabilirsiniz. Hayatlarınızı başkaları için yaşıyor gibi hissedebilirsiniz. Bilmeniz gereken bu durumun geçici olduğu konusunda kendinizi telkin etmek olmalı. Bu sürecin geçmesi için de durup beklemeyeceğiz. İçsel bir farkındalık için uğraş vermemiz gerekir. İçe dönmeli, içi güzelleştirmeli, içteki dürtülerimizin ne olduğunu kontrol etmeliyiz.
Eğer bu burçlarda ve bu derecelerdeki gezegeniniz:
Ay ise: Evinizle ilgili konularla ilgilenmelisiniz. Mahrem alanlarınıza yeni sınırlar çekmek için çaba göstermeli ve ihtiyaçlarınızı karşılamak için onları bir düzene sokmayı denemelisiniz.
Güneş ise: Kariyeriniz ve hayatınızdaki otoriter kişilerle aranızdaki iletişime dikkat etmelisiniz. Kendi istek ve hedeflerinizi ortaya çıkarırken sabır göstermeli ve irade kullanmayı denemelisiniz.
Merkür ise: Fikir ve düşüncelerinizi eyleme geçirmek konusunda zorluklarla karşılaşmanız olası. Bu dönem becerilerinizi fark etmeli ve onları nasıl geliştirebileceğinizle ilgili hayatınızı yapılandırmayı denemelisiniz.
Venüs ise: Haz ve ilgi duyduğunuz alanları ortaya çıkarmakta zorlanabilir, keyif aldığınız çoğu şeyin hayatınızdan uzaklaştığını gözlemleyebilirsiniz. Bugün elinizde olanları nasıl elde ettiğinizi düşünmeli ve kendinizi cesaretlendirmeyi deneyimlemelisiniz.
Mars ise: Hiddet, öfke ve stresle başa çıkmayı öğrenmelisiniz. İçinizdeki potansiyel enerjiyi ortaya çıkarmadan evvel stratejiler geliştirmek için B planları üretmeli ve diplomasi kurmak üzerine yoğunlaşmalısınız.
Jüpiter ise: Etik ve ahlaki yargılarınızı zorlayan ve kültürel değerlerinizi darmadağın eden olaylarla karşı karşıya kalabilirsiniz. "Eğer isteklerim için adım atarsam karşı tarafın yaşamına müdahale eder miyim?" gibi düşünceleriniz adım atmanıza engel olmamalı. Kendi içinize dönmeli ve sezgilerinize güvenmeyi denemelisiniz.
Satürn ise: Devlet, kurum ve otorite figürleri ile ilgili zorluklarınız yaşamınızı zorlaştırıyor olabilir. Dikkatli davranmaya çalıştıkça sınırlarınızı ihlal eden olay ve kişilerle yüzleşiyor olabilirsiniz. Bu durumda korku ve kaygılar geliştirmek yerine sınırlarınızı yeniden yapılandırmak için içe dönmeyi duvarların iç yüzeyini güçlendirmeyi deneyimlemelisiniz.
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