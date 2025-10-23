Koç Okulu öğrencilerinden örnek proje

Koç Okulu öğrencilerinden Kerim R. Koç ve Emir Elyakim'in önderliğinde kurulan Koç Birlik hareketi, Berk Fidancıoğlu, Ramazan Çelikkol ve Naz Arı’nın da ekibe katkılarıyla, dayanışmanın ve bilimin gücünü bir araya getirerek örnek bir sosyal sorumluluk projesine imza attı.

Öğrenciler projenin başında kurumları tek tek ziyaret ederek hayallerini anlattı ve kuracakları robotik kodlama atölyeleri için destek istedi.

Aygen Lojistik, Akkök Holding, Safiport, Martı TAG, Setur, Eti, Vehbi Koç Vakfı, Divan, Acun Medya ve Versatie Gayrimenkul desteğiyle oluşturulan 10 milyon TL’lik fon sayesinde, Bilim Kahramanları Derneği iş birliğinde deprem bölgesinde çocukların bilim ve teknolojiyle buluşması sağlandı.

6 Şubat depremlerinin ardından Koç Holding ve topluluk şirketlerinin katkılarıyla AFAD iş birliğinde kurulan Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’daki Umut Kentlerde, konteyner atölyelerde okul sonrası robotik kodlama etkinlikleri başlatıldı.

Uzman eğitmenlerin rehberliğinde aylarca süren etkinliklerde çocuklar robotik projeler geliştirdi, takım olmayı öğrendi ve Türkiye’de düzenlenen turnuvalara katılım sağladı.

Geçtiğimiz sezon Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’daki konteyner atölyelerde kurulan dört ayrı takım, aylar süren hazırlıkların ardından Mayıs ayında İzmir’de gerçekleşen Dünya Robot Olimpiyatı Türkiye finaline katıldı.

Projeyi hayata geçiren Koç Okulu lise öğrencileri yalnızca uzaktan fon desteği sağlamakla kalmadı. Adıyaman’a gidip konteynerlerde kalarak gönüllü olarak çocuklarla birlikte çalıştılar, etkinlikler düzenlediler, onların projelerine rehberlik ettiler.