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        Haberler Kısayol Koç Metalurji için gong çaldı! Koç Metalurji halka arz detayları, kişi başına düşen lot sayısı, hisse fiyatı

        Koç Metalurji için gong çaldı! Koç Metalurji halka arzına kaç kişi katıldı, kaç lot dağıtıldı?

        Talep toplama sürecini bitiren Koç Metalurji için gong bugün çalıyor! 2.5 milyar TL halka arz büyüklüğüne sahip firma kişi başına 34 lot dağıttı. Halka arzdan gelen fonun büyük kısmını ham madde temini ve yatırımına kullanacak Koç Metalurji bugün 'KOCMT' koduyla BİST'te işlem görmeye başlıyor. İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.05.2024 - 08:27 Güncelleme: 17.05.2024 - 08:27
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        • 1

          9-10 Mayıs tarihlerinde talep toplayan Koç Metalurji için gong çaldı! Bugün BİST'te işlem görmeye başlayan firmanın halka arzına 2.633.984 kişi katıldı. Firmanın yatırıcımları Koç Metalurji'nin kaç tavan yapacağını merak ediyor. İşte, Koç Metalurji halka arz detayları...

        • 2

          KOÇ METALURJİ HİSSE FİYATI NE KADAR?

          Firmanın hisse fiyatı 20,50 TL olarak belirlendi.

        • 3

          KOÇ METALURJİ TALEP TOPLAMA TARİHLERİ

          Koç Metalurji, 9-10 Mayıs 2024 tarihlerinde talep topladı.

        • 4

          KOÇ METALURJİ HALKA ARZ SONUÇLARI

          Talep toplama sürecinin tamamlanmasının ardından Koç Metalurji halka arz sonuçları açıklandı. Firmanın halka arzına 2.633. 984 kişi katıldı ve kişi başına düşen lot miktarı 697 TL değerine sahip 34 lot oldu.

        • 5

          KOÇ METALURJİ İÇİN GONG ÇALDI!

          Koç Metalurji için bugün yani 17 Mayıs 2024 tarihinde gong çaldı ve BİST'te işlem görmeye başladı.

        • 6

          KOÇ METALURJİ HALKA ARZ FONUNU NASIL KULLANACAK?

          Yüzde 35 Ham madde yatırımı.

          Yüzde 10 Mevcut üretim tesisinin modernizasyonu.

          Yüzde 35 Yenilenebilir enerji yatırımlarının finansmanı.

          Yüzde 35 Ham made tedariki ve işletme sermayesi.

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