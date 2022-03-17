AA

Koç Holding, insan kaynakları alanında kendi kaynaklarıyla geliştirdiği yenilikçi bir uygulamayı hayata geçirdi.

Koç Holding'in tasarladığı yapay zeka yazılımı öncelikli olarak, Koç Topluluğu'nun kurumsal kariyer platformu Koç Kariyerim'de devreye alınıyor. Yılda 3 milyondan fazla başvuru alan Koç Topluluğu'nda, bu yazılım sayesinde önemli bir kaynak tasarrufu sağlanması da hedefleniyor.

Koç Kariyerim kullanıcıları, bilgilerini tek tek girmek zorunda kalmadan, sadece mevcut öz geçmişlerini sisteme yükleyerek otomatik olarak profillerini oluşturabilecek, yapay zeka destekli yazılım sayesinde işlenen veriler, kişinin yeteneğine uygun bir pozisyon açıldığında başvuru yapılmasına gerek kalmadan eşleştirilecek.

Verilen bilgiye göre, Koç Holding, geliştirdiği bu sistem ile yine bir ilki gerçekleştiriyor. Koç Holding liderliğinde, KoçDigital ile birlikte tasarlanan sistem, yapay zeka algoritması ile hem Türkçe hem de İngilizce öz geçmişlerdeki verileri yüksek başarı oranı ile işliyor.

Sistem sayesinde açık pozisyonlar daha hızlı bir şekilde daha doğru yeteneklerle eşleşiyor, sadece adaylar için değil, işe alım uzmanları için de zaman tasarrufu sağlanıyor.

Milyonlarca adayın bilgisini tarayarak pozisyona uygun yeteneklerden rafine ve doğru eşleşmiş bir aday havuzu yaratan sistem, nitelikli adayların gözden kaçmasına engel olurken, işe alım sürecinde de eşitlikçi bir yapı sunuyor.

Şirketin tasarladığı yapay zeka yazılımı ile açık pozisyonların en hızlı şekilde doğru yeteneklerle buluşturulması amaçlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koç Holding İnsan Kaynakları ve Endüstri İlişkileri Başkanı Özgür Burak Akkol, çalışma pratiklerini çağın gereksinimlerine göre geliştirdiklerini aktardı.

Teknolojik gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Akkol, şunları kaydetti:

"İş süreçlerimizi sadeleştirmek ve ekosistemimizin de bu gelişmelerden yararlanmalarını sağlamak için örnek projeleri hayata geçiriyoruz. 40'tan fazla ülkede, 10'dan fazla sektör ve 100'ün üzerinde şirketimizde 110 bini aşkın çalışma arkadaşımız bulunuyor. Yakın zamanda tüm Koç Topluluğu şirketlerinin iş fırsatlarını Koç Kariyerim çatısı altında toplamıştık. Bu platform sayesinde adaylar, Topluluğumuz genelindeki tüm iş ilanlarına erişebiliyor, çalışma arkadaşlarımız da rotasyon fırsatlarına tek bir yerden ulaşabiliyor. Koç Kariyerim üzerinden son olarak devreye aldığımız ve çalışma arkadaşlarımızın kodladığı yapay zeka teknolojisinin hem önemli bir kaynak tasarrufu sağlayacağına hem de doğru yetenekleri Topluluğumuza kazandırmada faydalı olacağına inanıyorum."