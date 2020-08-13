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Koç Holding, 2020 yılının ilk yarısında konsolide bazda toplam 74 milyar TL gelir elde ederken, 4.4 milyar TL ana ortaklık payı net dönem kârı açıkladı.

İlk yarıdaki finansal sonuçları değerlendiren Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu, "Dengeli portföy yapımız ve sağlıklı bilançomuz sayesinde yılın ilk yarısında olumlu finansal sonuçlar elde ettik. Tüm dünyayı ve ülkemizi ekonomik anlamda zorlayan bu sürecin menfi ekonomik etkilerini ihtiyatlı politikalarımız sayesinde azaltabildik. Pandeminin ilk günlerinde aldığımız karar doğrultusunda, çalışma arkadaşlarımızın istihdam ve gelir kaybına uğramamasını sağladık" dedi.

Çakıroğlu, yeni çalışma modellerine adapte olduklarını da kaydederek, "Pandemi sonrasında da Koç Topluluğu'nda en az haftada bir gün uzaktan çalışmayı kalıcı hale getirdik. Arçelik, Ford Otosan, Tofaş ve TürkTraktör'ün girişimleriyle başlattığımız ventilator, entübasyon kabini, siperlikli maske üretimine de ihtiyaçlar kapsamında devam ettik. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, Sağlık Bakanlığı liderliğinde Biosys tarafından geliştirilen, seri üretimi Aselsan ve Baykar iş birliği ile Arçelik tarafından yapılan yerli mekanik ventilatörlerin 5 bin adedinin üretimini tamamladık. Ülkemizin ihtiyacının karşılanmasının yanında 5 bin adet cihazın 2 bin 607 adedi, Afganistan, Azerbaycan, Bangladeş, Birleşik Arap Emirlikleri, Brezilya, Çad, Dağıstan, Ekvator, Kazakistan, Kırgızistan, Kolombiya, Libya, Nijer, Nijerya, Özbekistan, Romanya, Somali ve Suriye'ye ihraç edildi" diye konuştu.

'TÜKETİMDEKİ CANLANMA BEYAZ EŞYA VE OTOMOTİVE OLUMLU YANSIDI'

Levent Çakıroğlu, salgın nedeniyle zayıflayan iç talebin normalleşme sürecinin başlamasıyla Haziran ayında hızla toparlandığına ve faizlerin önemli ölçüde gerilemesiyle birlikte bunun beyaz eşya ile otomotiv sektörlerine olumlu yansıdığına dikkat çekti.

Koç Holding CEO'su Çakıroğlu, "Arçelik'in bu dönemde etkin çoklu kanal stratejisi ve çevik üretim modeli neticesinde artırmayı başardığı yurt içi satışları, ihracat hacmindeki daralmadan ve üretim yaptığı diğer ülkelerde pandemi kaynaklı duraklamalardan yaşanan kayıpları sınırladı. Otomotiv sektörüne baktığımızda, pandemi sürecinde elektronik ticaretin hız kazanmasıyla birlikte yurt içi ticari araç pazarında oluşan güçlü talep ve ihracat pazarlarındaki hızlı toparlanma, Ford Otosan'ın performansına olumlu yansıdı. 2020 yılında 150 milyon euro'luk yatırım planlayan Tofaş da toplum ve müşterilerinin sağlığına yönelik pek çok projeyi devreye aldı. Otokar, modern toplu taşıma araçları ile ihracatını artırmayı sürdürdü. Tüpraş, pandemi döneminde de ülkemizin enerji ihtiyacını başarıyla karşılamaya devam etti. Aygaz'ın evlere ulaştırdığı kesintisiz hizmet, tüplü gaz satışlarına olumlu yansıdı. Yapı Kredi, salgının olumsuz etkilerini azaltmak için gerek bireysel gerekse de ticari krediler aracılığıyla ekonomiyi desteklemeyi sürdürdü. Banka yılın ilk yarısında nakdi ve gayri nakdi kredilerini yüzde 9 artırarak Türkiye ekonomisine sağladığı kaynağı 349 milyar TL seviyesine çıkardı. Nakdi kredi hacmini yılbaşından bu yana yüzde 11 artışla 254.7 milyar liraya çıkaran Yapı Kredi'nin özel bankalar arasındaki toplam kredi pazar payı yüzde 16 oldu" bilgilerini paylaştı.

'TARIM SEKTÖRÜNE GÜÇLÜ DESTEK VERİYORUZ'

Salgın sürecinde tarım sektörünün stratejik öneminin bir kez daha anlaşıldığına dikkat çeken Levent Çakıroğlu, "TürkTraktör, salgın döneminde verilen araya rağmen üretimini geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 23 oranında artırdı. TürkTraktör'ün ilk 6 aylık rakamlara göre, ülkemizin toplam traktör üretiminin yüzde 71'ini tek başına gerçekleştirmesi, tarım sektörüne verdiğimiz güçlü desteğin de bir göstergesidir" dedi. Tat Gıda'nın performansına da değinen Levent Çakıroğlu, "Son yıllarda dijital tarım, kalite ve verimlilik gibi konulara odaklanan Tat Gıda, dünya standartlarındaki üretim altyapısıyla artan müşteri talebini karşılayarak, faaliyet gösterdiği alanlarda öncü çalışmalarına devam ediyor" şeklinde konuştu.

Koç Topluluğu'nda 2016 yılından bu yana sürdürülen Dijital Dönüşüm Programı'nın faydalarını pandemi döneminde somut bir şekilde gördüklerini kaydeden Levent Çakıroğlu, "Programı başlatırken amacımız, yenilikçi, iş birliğine açık, müşteriyi merkeze alan ve daha çevik bir kurumsal yapı için gerekli kültürel dönüşümü sağlamaktı. Teknolojik altyapımızın hazır olması sayesinde, şirketlerimizdeki ofis çalışanları evden çalışma düzenine sorunsuz şekilde geçebildi" dedi.