Koç Holding genel kurulu koronavirüs salgını nedeniyle teklif edilenden daha düşük miktarda temettü dağıtılmasını kabul etti.

Şirket tarafından dün yapılan açıklamaya göre "COVID-19 kaynaklı olarak şirketlerin finansman yapılarını ihtiyatlılıkla takip etmeleri ve daha çok likiditeye sahip olmaları gereken bir dönemde bulunulması nedeniyle" genel kurulda yaklaşık 531 milyon lira, yani hisse başına brüt 0.2095 lira kâr payı dağıtılması kabul edildi.

Daha önce genel kurula yaklaşık 1.04 milyar lira, yani hisse başına 0.412 lira brüt kâr payı ödenmesi teklif edilmişti. Temettü 6 Nisan'da ödenecek.