Koç Holding'den 110 bin çalışanı için yeni proje

Koç Holding'den yapılan açıklamaya göre, Koç Holding İnsan Kaynakları ve Endüstri İlişkileri Başkanlığı, bütünsel bir yaklaşımla ve çalışan deneyimi bakış açısıyla hayata geçirdiği insan kaynakları projelerine bir yenisini daha ekledi.
Topluluk bünyesinde başlatılan "Sağlıklı Yaşam Hareketi" kapsamında ücretsiz olarak sınırsız online doktor, diyetisyen ve psikolojik danışmanlık hizmeti sunulacak. Koç Topluluğu çalışanlarına ve çocuklarına Koç Topluluğu Spor Kulübü'nün uzman spor danışmanları tarafından online spor danışmanlığı verilecek. Ayrıca, Koçluların ailelerine ve yakınlarına, diş tedavisinden fizyoterapiye kadar çeşitli alanlarda birçok özel hastanede indirimler sağlanacak.
Google iştiraki olan sağlık ve spor uygulaması Fitbit ile yapılan iş birliği kapsamında, Koç Topluluğu çalışanları Fitbit uygulaması üzerinden birlikte veya birbirleri ile yarışabilecek, uygulama içerisindeki değerlerini Koç Sağlık Yanımda doktorları ile paylaşarak önleyici sağlık programına dahil olabilecek.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Koç Holding İnsan Kaynakları ve Endüstri İlişkileri Başkanı Özgür Burak Akkol, şunları kaydetti:
"Kurucumuz merhum Vehbi Koç'un ‘En önemli sermayem insan kaynağımdır’ felsefesinden ilham alarak çalışma arkadaşlarımız için yeni projeler geliştirmeye devam ediyoruz. Son 2 yılda karşı karşıya olduğumuz salgın döneminde, fiziksel sağlığın yanı sıra sosyal ve zihinsel sağlığın da aynı seviyede önemli olduğunu hep birlikte yaşayarak deneyimledik. Koç Holding olarak biz de çalışma arkadaşlarımızın gerek iş yaşamında gerekse sosyal yaşamındaki sağlığını merkeze alan ve bu konuda 4 yıldır dünya çapında örnek gösterilen uygulamalar geliştirdiğimiz çalışan deneyimi yaklaşımımız doğrultusunda daha büyük bir adım atıyoruz. Çalışma arkadaşlarımızın kendilerini bütünsel olarak daha iyi ve zinde hissedebilmeleri amacıyla Topluluğumuz çapında hastanelerimiz, vakıflarımız ve üniversitelerimiz de dahil olmak üzere 110 bini aşkın çalışma arkadaşımıza ve ailelerine yönelik büyük bir sağlıklı yaşam hareketi başlatıyoruz. Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı, Vehbi Koç Vakfı Sağlık Kuruluşları, Koç Topluluğu Spor Kulübü, KoçAilem, Arçelik, Bilkom ve Yapı Kredi iş birliği ile çalışma arkadaşlarımıza birçok fayda sunacağız."
Proje kapsamında, Google iştiraki olan sağlık ve spor uygulaması Fitbit ile de iş birliği yapıldığını belirten Akkol, "Çalışma arkadaşlarımız, Fitbit uygulaması üzerinden Topluluğumuza özel açılan platformda buluşacak. Daha sağlıklı bir hayat için hem birlikte hem de birbirleri ile yarışabilecek." ifadelerini kullandı.
Proje kapsamında çalışanlara sunulacak hizmetler şöyle:
"Ücretsiz ve sınırsız online doktor, diyetisyen ve psikolojik danışmanlık hizmeti. Koçlulara ve çocuklarına Koç Topluluğu Spor Kulübü'nün uzman spor danışmanları tarafından online spor danışmanlığı. Koçluların ailelerine ve tüm yakınlarına, dişten fizyoterapiye kadar çeşitli alanlarda birçok özel hastanede indirimler. Amerikan Hastanesi Code Lotus Merkezi'nde ücretsiz mindfulness (şimdiki zaman farkındalığı) eğitimi. Fitbit uygulaması içerisinde Koç Topluluğu'na özel sağlanan grup yönetim sistemi ile tüm Topluluk çalışanlarının katılabileceği aktivite ve yarışmalar. Fitbit Akıllı saatlerde yüzde 50'ye varan indirim. Fitbit uygulaması içerisindeki kişiye özel sağlık verilerini, Koç Healthcare uygulaması üzerinden Koç Sağlık Yanımda doktorları ile paylaşarak ücretsiz doktor danışmanlığı ile önleyici sağlık programına dahil olma imkanı."
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