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G20 ülkelerinin iş dünyası kuruşlarını ve sanayi örgütlerini bir araya getiren B20 ile TÜSİAD'ın ortaklığında düzenlenen "B20 - Türkiye Diyaloğu" isimli webinarda, 2021 İtalya Dönem Başkanlığı koordinasyonunda üzerinde uzlaşılan politika önerileri Türk iş dünyası temsilcileriyle paylaşıldı.

Etkinlik, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, B20 Başkanı Emma Marcegaglia ve Türkiye G20 Sherpa'sı Naci Kaya'nın konuşmalarıyla başladı.

Söz konusu etkinlikte, B20'nin Ticaret ve Yatırım, İstihdam ve Eğitim; Enerji ve Kaynak Verimliliği ile Dijital Dönüşüm Görev Güçleri'nin politika önerileri ele alındı. Ayrıca, B20 Uluslararası Danışma Kurulu'nun öncelikli alanı olan iklim değişikliği ile mücadele ve kadının güçlenmesi konuları Türkiye ve İtalya'dan Görev Güçleri temsilcileri ile birlikte değerlendirildi.

B20 Ticaret ve Yatırım Görev Gücü Eş Başkanı ve Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu da, etkinlikte sene boyunca yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

Ticaret ve yatırım odağında öne çıkan politika başlıklarına değinen Levent Çakıroğlu, "Dünyamızı ekonomik, ekolojik, siyasi ve toplumsal olarak önemli değişimlere zorlayan dinamikler, büyük riskler kadar tarihi fırsatlar da içeriyor. Küresel büyüme vizyonuyla hareket eden Koç Topluluğu olarak, küresel sorunların aşılmasında, küresel çözümün parçası olma sorumluluğumuzun farkındayız" dedi.

'ULUSLARARASI VERİ TRANSFERİ İÇİN GEREKSİZ ENGELLER KALDIRILMALI'

B20 Ticaret ve Yatırım Görev Gücü'nün G20 Hükümetlerine sunacağı politika önerilerini ayrıntılarıyla anlatan Çakıroğlu, konuşmasında özellikle dijital ve yeşil dönüşüme odaklandı.

Çakıroğlu, "İş dünyasının küresel oyun alanı ikiz dönüşümle, yani yeşil ve dijital dönüşüm dinamikleriyle yeniden şekilleniyor. Bu dinamiklere cevap verecek yetkinlikleri hızla edinmek ve uygun iş modellerini geliştirmek için şirketler arasında küresel bir yarış var. Yarışın liderleri yarının kazananları olacak. Takipçiler bir ihtimal hayatta kalabilir ama ayak direyenler için bir gelecek yok" dedi.

Yeşil ve dijital dönüşümün hiçbir ülkeyi göz ardı etmeyen, sürdürülebilir ve adil bir küreselleşmeye yardımcı olabileceğini belirten Çakıroğlu, bu dinamiklere ilişkin ticaret ve yatırım kurallarında küresel ölçekte daha iyi bir koordinasyonun şart olduğunu vurguladı.

Levent Çakıroğlu, "Malların sınırlar arasında serbestçe dolaştığı ortamda yeni ekonominin temel değeri olan verinin de küresel değer yaratma potansiyeli sebebiyle, paylaşılmasının önünü açacak yöntemlerin bulunmasına ihtiyaç var. Bu sebeple uluslararası veri transferleri için gereksiz engelleri kaldıracak G20 düzenleme çerçevesinin gerekli olduğunu düşünüyoruz. Koç Topluluğu olarak, B20'nin bu seneki politika önerileri arasına kısaca ESG olarak da adlandırılan sürdürülebilirlik odaklı çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim raporlamalarında standartlaşma önceliğinin de girmesini sağladık. Avrupa Birliği'nin sınırda karbon düzenlemesi gibi ticaretle doğrudan ilgili önlemlerini de dikkate alırsak, ESG odağında bu gibi küresel normların tesisi, gelecekte haksız ticari uygulamaların da önüne geçebilecektir. Böylesi bir standartlaşma, yeşil dönüşüm odaklı yatırımları da teşvik edecektir" diye konuştu.