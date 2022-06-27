Koç, çobanı öldürdü

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde koçun süstüğü çoban, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Bozkurt ilçesine bağlı İnceler Mahallesi'nde meydana geldi. Çobanlık yapan Ahmet Yıldız (66), evinin bahçesinde yakınları tarafından hareketsiz halde yatarken bulundu.

Ahırdaki koçun saldırması ile başından ve karnından yaralandığı belirlenen Yıldız, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Çardak Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan yaşlı adam, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.