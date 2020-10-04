Kobranın Türkçe sözlüklerde geçen diğer adı nedir? Sorusu merak konusu oldu. İşte cevabı...

Soru: Kobranın Türkçe sözlüklerde geçen diğer adı hangisidir?

A: Gözlüklü yılan

B: Kulaklıklı yılan

C: Eldiveli yılan

D: Atkılı yılan

Doğru Cevap: A:Gözlüklü yılan