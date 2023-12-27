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        Haberler Magazin Kobra Murat helallik istedi: Ölüm tehlikesiyle ameliyata alındığını bildirdi | Kobra Murat kimdir, hastalığı nedir?

        Kobra Murat helallik istedi: Ölüm tehlikesiyle ameliyata alındığını bildirdi

        Roman şarkıları ile tanınan Kobra Murat, kendine has kişiliği ve lakabı ile dikkatleri üzerine çekiyordu. Asıl ismi Murat Divandiler olan "Kobra Murat" geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırıldı. Ölüm tehlikesi olan bir ameliyata gireceğini belirten Kobra Murat helallik istedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.12.2023 - 10:00 Güncelleme: 27.12.2023 - 10:00
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        • 1

          Şov dünyasının eğlenceli isimlerinden birisi olan Kobra Murat, Belçika seyahati dönüşünde hastaneye kaldırıldı. Durumunun acil olduğunu bildiren Kobra Murat ölüm tehlikesiyle ameliyata alındı. Eğlenceli roman şarkıları söyleyerek tanınan Murat Divandiler ameliyattan önce sevdiklerinden helallik istedi.

        • 2

          KOBRA MURAT'IN HASTALIĞI NEDİR?

          Belçika seyahati dönüşünde karnında bir patlama hissettiğini söyleyen Kobra Murat paylaştığı videoda "Buradan bir açıklamada bulunacağım. Belçika Gent'den gelirken uçakta aniden karnımda bir patlama oldu. Ambulansla beraber direkt Balat'a hastaneye geldik. Tetkikler yapıldı. Maalesef bağırsağım çatlamış" açıklamasında bulundu.

        • 3

          Açıklamasına "Şimdi beni ameliyata alacaklar. Bu ameliyat süreci 1 ay sürecekmiş. Hepinizden helallik istiyorum. Hepinizden dualar istiyorum. Şuana kadar sizleri eğlendirdim. Her zaman oynadık, güldük ve güzel günler gördük. Dualarınızla Allah devamını getirsin inşallah. İyileşme sürecinde de gidemediğim işlerin bütün ücretleri geri ödenecektir.

          Hakkınızı helal edin. Doktor yüzüme ameliyatın bayağı ağır geçeceğini söyledi. Ölüm tehlikesi olan bir ameliyat. İnşallah dualarınızı bekliyorum" sözleriyle devam etti.

        • 4

          KOBRA MURAT SON SAĞLIK DURUMU NASIL?

          Saatler süren ameliyat sonrası Kobra Murat yoğun bakıma alındı. Ailesine göre durumu iyiye gidiyor.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk

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