KOBIL, BDDK'nın yeni yönetmeliğine hazır

Dijital kimlik uygulamaları ile finansal kurumlar başta olmak üzere elektronik platformlardaki kritik müşteri ve işlem bilgilerini koruyan teknoloji firması KOBIL Grup, yeni BDDK Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Yönetmeliği (“Yönetmelik”) kapsamında, dünyanın önde gelen bağımsız denetim şirketlerinden birisiyle yürüttüğü denetim sürecini başarıyla tamamladı.
Böylece, KOBIL müşterisi olan bankalar, herhangi bir işlem ya da değişiklik yapmalarına gerek kalmadan yeni yönetmeliğe hazır hale gelmiş oldu.
Türkiye’de 1 Temmuz 2020 ve 1 Ocak 2021 olmak üzere iki aşamada yürürlüğe girecek olan yeni Yönetmelik hükümlerine uyumlu olmayan bankaların, internet ve mobil uygulamalarında değişikliğe gitmesine neden olacak bu yeni düzenlemeyle birlikte; uygulama koruma kalkanı (app shielding) ile mobil bankacılık uygulamalarının korunması, internet şubelerinde iki faktörlü doğrulama sürecinin zorunlu kılınması, ilk aktivasyon dışında SMS ile tek kullanımlık şifre gönderilemeyecek olması ve riskli işlemlerde inkar edilemezlik esasına göre işlem imzalama yapılması gibi önemli değişiklikler hayata geçecek.
Bankacılık sektöründe önemli bir değişimi de beraberinde getirecek olan yeni düzenlemeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan KOBIL Grup Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Koyun, “Hali hazırda müşterimiz olan bankalar yeni yönetmeliğe herhangi bir işlem ya da değişiklik yapmalarına gerek kalmadan bugünden hazırlar. Bankaların dijital kanalları için geçerli olan bu düzenlemenin yakın zamanda sigorta, ödeme kuruluşları gibi sektörlere de uyarlanacağını düşünüyorum” dedi
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