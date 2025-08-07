Habertürk
        KOBİ tanımı genişletildi - İş-Yaşam Haberleri

        KOBİ tanımı genişletildi

        Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) tanımı yeniden düzenlenirken bilanço sınırı 500 milyon liradan 1 milyar liraya yükseltildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.08.2025 - 11:24 Güncelleme: 07.08.2025 - 11:24
        KOBİ tanımı genişletildi
        "Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

        Buna göre, mevcut düzenlemede KOBİ'ler, yıllık çalışan sayısı 250 kişiden az olan, yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 500 milyon lirayı aşmayan işletmeler olarak tanımlanıyordu.

        Değişiklikle yıllık çalışan sayısı 250 kişiden az olan, yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 1 milyar lirayı aşmayan işletmeler, KOBİ olarak tanımlandı.

        Söz konusu yeni tanımlama orta büyüklükteki işletmeleri kapsıyor.

        BAKAN KACIR'DAN AÇIKLAMA

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resim Gazetede yayımlanan Kararla, KOBİ tanımındaki net satış hasılatı veya mali bilanço büyüklüğü sınırı 500 milyon TL’den 1 milyar TL’ye yükseldi. KOBİ’lerimizi yatırım, istihdam ve finansman süreçlerinde güçlü şekilde desteklemeye devam edeceğiz. İş dünyamıza hayırlı olsun!” ifadelerini kullandı.

