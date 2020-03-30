Reuters

KOBİ'lere yönelik ticari alacak sigortası sunulmasını içeren devlet destekli sistem kapsamında Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi'nin üzerinde kalan ve teminat verilen riskin yüzde 50'lik kısmı için yüzde 75 ve üzeri, kalan yüzde 50'lik kısmı oluşturan pay için ise yüzde 110 ve üzeri reasürans desteği sağlanacak.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan devlet destekli ticari alacak sigortası sistemine devlet tarafından

taahhüt edilecek reasürans desteğine ilişkin karar, 1 Nisan 2020 - 1 Nisan 2021 arasında akdedilecek sigorta sözleşmelerini

kapsıyor.

1 NİSAN'DAN İTİBAREN GEÇERLİ

Buna göre, söz konusu sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan, ancak reasürans ve retrosesyon yoluyla transferi yapılamayan risklerin hasar prim oranı; sistemin işletilmesi için görevlendirilen Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi'nin üzerinde kalan ve teminat verilen riskin yüzde 50'lik kısmını oluşturan pay için yüzde 75 ve üzeri, teminat verilen riskin kalan yüzde 50'lik kısmını oluşturan pay için yüzde 100 ve üzeri reasürans desteği taahhüt edildi.

Reasürans desteği ihtiyacının ortaya çıkması durumunda, söz konusu tutar, Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi'nin talebi üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden ödenecek. Karar, 1 Nisan'dan geçerli olmak üzere bugün yürürlüğe girdi.