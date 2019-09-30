Amazon.com.tr, TOBB ve Boğaziçi Üniversitesi iş birliğiyle KOBİ'ler için Türkiye genelinde e-ihracat eğitimi başlattı. Garambois konuyla ilgili düzenlenen, Amazon Avrupa Başkan Yardımcısı Başdanışmanı Esra Avşar, Amazon.com.tr Ülke Müdürü Richard Marriott ve Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan'ın da katıldığı toplantıda aralarında Haberturk.com Ekonomi Müdürü Naime Sert'in de olduğu gazetecilerin sorularını yanıtladı.

(Soldan sağa) Amazon.com.tr Ülke Müdürü Richard Marriott, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan, Amazon Avrupa Başkan Yardımcısı Başdanışmanı Esra Avşar ve Amazon Avrupa Başkan Yardımcısı Xavier Garambois

'E-İHRACATI KOLAYLAŞTIRACAĞIZ'

Garambois, haziran ayında Türk KOBİ'lerini Avrupa'daki müşteriyle buluşturduklarını, e-ihracat eğitim serileri işbirliğiyle de KOBİ'lere e-ihracatın kolay yolunu açmayı amaçladıklarını söyledi.



20 İLDE 2 BİN KOBİ'YE ULAŞILMASI HEDEFLENİYOR

Türkiye genelinde TOBB'a bağlı ticaret ve sanayi odalarında düzenlenecek eğitim seminerlerini Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi uzmanları verecek. E-ihracata ilişkin fırsatlar, ihracat ile iş büyütme yolları ve Amazon'un sunduğu satış imkanları gibi başlıkları kapsayan eğitim seminerleriyle, Türkiye'nin 20 ilinde 40 eğitim semineri ile 2019-2020 dönemi boyunca 2 bin KOBİ'ye ulaşılması hedefleniyor.

Amazon'un Türkiye'deki ilk yılını değerlendiren Garambois, pazara neden sessizce girdiklerinin sorulması üzerine bunun bir şirket stratejisi olduğunu söyledi. Son olarak 22 Eylül'de İsrail'de perakende operasyonunu başlatan Amazon, bu ülkenin yanı sıra, Avustralya ve Japonya pazarına da sessizce girmişti.

'4 MİLYONU AŞKIN ÜRÜN SUNUYORUZ'

Amazon Avrupa Başkan Yardımcısı Xavier Garambois, online reklamların yanı sıra müşteri memnuniyetinin geri dönüşlerinin daha etkili olacağını öngördü. Dünyanın dört bir yanında müşterilerin hızlı sevkiyat ve teslimat, yüksek kalite ve uygun fiyata önem verdiğini söyleyen Garambois "Milyonlarca ürün sunuyoruz, fiyatlarımızın ve gönderi hızımızın iyi oyduğunu düşünüyoruz" dedi. Amazon.com.tr'nin 15 ürün kategorisiyle başladığını belirten Garambois "Şu anda 4 milyonu aşkın ürün sunuyoruz. Bir tanesi uluslararası kitaplar. Bizim kadar çeşitliliğe sahip başka bir online platform yok" diye konuştu.

'7 YILLIK BİR PLAN HAZIRLADIK'

Türkiye'ye uzun vadeli baktıklarını aktaran Garambois şöyle konuştu: "Kuruluş aşamasında 7 yıllık bir plan hazırladık. Normalde kuruluşlar 2-3 yıllık plan hazırlar ve yatırımlarının geri dönüşünü görmek isterler. Biz uzun vadeli yatırım için buradayız, sabırlıyız." Gelir, müşteri sayısı ve ne kadarlık yatırım yaptıklarını açıklamayan Garambois, şu ana kadar 10 milyonlarca dolarlık yatırım yaptıklarını, yatırımlarının devam edeceğini söyledi.

Türkiye'nin çok gelişmiş bir pazar olduğunu belirten Garambois, ürün ve hizmetlerinin tamamının ne zaman geleceği sorusuna "Hizmetlerimizi adım adım getireceğiz" yanıtını verdi. Türkiye'de bulut bilişime yatırım yapacak mısınız? sorusuna "İş ihtiyaçlarına şirketin faaliyetlerinin ne kadar gelişeceğini göre karar verilir" yatını verdi. Amazon'un Avrupa'da İsveç, İrlanda, İtalya, Almanya ve Fransa'da veri merkezi bulunuyor.

Polonya'da altıncı lojistik merkezini açmaya hazırlanan Amazon'un 7 yıllık planında Türkiye'de de bir lojistik merkezi açmanın yer alıp almadığını sorduğumuz Garambois, Türkiye'de CEVA Lojistik ile çalıştıklarını hatırlattı. Gebze'deki deponun müşteri siparişlerinin hazırlanması ve sevkiyatı için kullanıldığını, aldıkları hizmetten memnun olduklarını belirten Garambois "Zamanı gelince ihtiyaç söz konusu olunca Türkiye'de de lojistik merkezi açılabilir" dedi.

'SÜRECİN NE KADAR KOLAY OLDUĞUNU GÖRECEKLER'

Amazon.com.tr Ülke Müdürü Richard Marriott da KOBİ'lerin eğitime katılmadan da satış yapabileceklerinin altını çizdi. Marriott "Programa katılırlarsa bilgi birikimlerini ve deneyimlerini artıracaklar. Karmaşık olabileceğini düşündükleri sürecin ne kadar kolay olduğunu görecekler. Eğitimin kendilerine güven açısından büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz" dedi. Marriott, Amazon.com.tr üzerinden Avrupa'ya satış programının en başarılı KOBİ'lerine iki örnek verdi: Plaj ve banyo havluları üreten imeldacottons ve Oktoberfest kıyafetleri üretip satan Lifos_Dirndl.

BAŞARILI OLANLARA 125 EURO'LUK REKLAM KREDİSİ VERİLECEK

KOBİ'ler programa yakında duyurusu yapılacak web sitesi üzerinden katılacaklar. Programda başarılı olanlara, Avrupa'da kullanmaları için 125 Euro'luk reklam kredisi verilecek.