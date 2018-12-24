Hazine ve Maliye Bakanlığının konuya ilişkin tebliğleri, Resmi Gazete'de yayımlandı. Alacak sigortası, KOBİ olarak tanımlanan işletmelerden, başvuru tarihinden itibaren en az iki yıl önce kurulan ve Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi tarafından belirlenen risk değerlendirme kriterlerini sağlayanlara sunulacak.

Prim hesabında, alacak sigortası talebinde bulunan işletmenin son mali yılda vadeli satışlardan elde ettiği cirosu esas alınacak. Net prim ve azami teminat tutarı, vadeli satışlardan elde edilen ciro esas alınmak suretiyle, belirlenen oranlar kullanılarak hesaplanacak.

Tarife ve talimata göre belirlenen prim tutarı sigorta şirketi tarafından tahsil edilecek. Prim tutarının tamamının peşin olarak ödenmesi durumunda tarife fiyatı üzerinden yüzde 10 indirim uygulanacak.

Prim tutarı, en az yüzde 25'i peşin ve geri kalanı en fazla üç taksit olacak şekilde ödenmesi koşuluyla, kredi kartı ve benzeri başka düzenli ödeme yöntemleriyle taksitlendirilebilecek.

Alacak sigortası kapsamında teminat verilecek alıcılara ilişkin risk değerlendirmesinde kullanılacak kriterler Merkez tarafından belirlenecek.

Risk değerlendirmesi sonucunda, bu alıcılardan her birine "1 (en düşük riskli)" ile "6 (en yüksek riskli)" arasında skor verilecek. Skoru 6 olan alıcılara alacak sigortası kapsamında kredi limiti sağlanmayacak.

Skoru 1 ile 5 arasında olan her bir alıcıya, alacak sigortası talebinde bulunan işletmenin vadeli satışlardan elde edilen cirosuna göre belirtilen azami tutarları geçmemek üzere kredi limiti sağlanacak.

TEMİNAT ORANI VE MUAFİYET

Alacak sigortası kapsamında kredi limiti sağlanan alıcılar için uygulanan teminat oranları poliçede belirtilecek. Teminat oranları ilgili alıcının skoruna göre, yüzde 70 ile yüzde 90 arasında belirlenecek.

Sigorta dönemi içinde meydana gelen zararlar, zararın 2 bin 500 liranın altında kalması durumunda sigortalı tarafından, 2 bin 500 lirayı aşması durumunda ise belirtilen teminat oranları kapsamında Merkez tarafından ödenecek.

KOMİSYON VE DİĞER GİDERLER

Sistem kapsamında düzenlenen sigorta sözleşmeleri için vergi ve diğer yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan prim tutarı üzerinden uygulanacak komisyon oranı yüzde 12 olacak. Söz konusu prim tutarının asgari yüzde 9'u ilgili sigorta şirketi tarafından kesinti yapılmaksızın sigorta aracısına ödenecek.

TİCARİ ALACAK SİGORTASI VE ÇALIŞMA ESASLARI

Söz konusu sistemin işletilmesi için görevlendirilen Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi'nin çalışma usul ve esasları da belirlendi.

Sisteme katılan sigorta şirketlerinin ve aracıların uyması gereken esaslar söz konusu protokolle belirlenecek. Sistem kapsamında yalnızca yurt içi satışlardan doğan ticari alacaklara teminat sağlanacak. Sistemin yönetimine ve işleyişine ilişkin bütün iş ve işlemler Merkez tarafından yürütülecek.



BAKAN ALBAYRAK TWİTTER HESABINDAN AÇIKLADI



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "KOBİ’lerimizin alacaklarını tazmin edememeleri durumunda zararlarını karşılamak için Devlet Destekli Alacak Sigortası’nı devreye alıyoruz. 1 Ocak’ta başlayacak bu sistem, tüm KOBİ’lerimize hayırlı uğurlu olsun." açıklamasında bulundu



