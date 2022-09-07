Kobi destek paketi açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, sosyal medya hesabı üzerinden yeni kobi destek paketi hakkında vatandaşlara bilgi verdi. Uzun süredir üzerinde çalışılan ve vatandaşlar tarafından araştırılan konu, Bakan Nebati'nin açıklamaları ile açıklığa kavuştu. Yeni kobi destek paketi hakkında merak edilen soruların yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

YENİ KOBİ DESTEK PAKETİ NEDİR?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda konu hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Gelinen aşamada, teminat eksikliği yaşayan KOBİ’lerimizin finansman ihtiyaçlarını en uygun şekilde desteklemek amacıyla üretim, ihracat ve istihdamı önceleyen Türkiye Ekonomi Modelimizle uyumlu şekilde, yeni bir Hazine Destekli Kefalet Paketi çalışması yürütüyoruz. Hazine Destekli Kefalet Paketi, ekonomimizin lokomotifi olan KOBİ’lerimizi odağına alan bir anlayışla kurgulanmakta olup, teknik çalışmaların tamamlanmasına müteakip hazırlanan paketin kullandırım koşulları ve diğer tüm detayları kamuoyumuzun bilgisine sunulacaktır"