ABD'li ünlü basketbolcu Kobe Bryant, California'da geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybetti. Kobe Bryant'ın sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım gündeme geldi.

Kobe, bir gece önce NBA tarihinde tüm zamanların en skorer isimleri sıralamasında kendisini geçerek üçüncü sıraya çıkan Lebron James’i tebrik etti. Kobe yaptığı paylaşımda "Oyununu ileri taşımaya devam et. Sana büyük saygı duyuyorum" ifadelerini kullanmıştı.