Önceki gün NBA'de tüm zamanların en çok sayı atan oyuncuları listesinde Kobe Bryant'ı geçip 3. sıraya yerleşen LeBron James, maçın ardından efsanevi basketbolcuya övgü dolu sözler söylemiş ve Kobe'den ilham aldığını belirtmişti. O konuşmanın üstünden birkaç gün geçmesinin ardından acı haber geldi. Kobe Bryant, helikopter kazasının ardından hayatını kaybetti.

Lakers takım uçağından indikten sonra haberi öğrenen LeBron James ise şok haberin ardından adeta yıkıldı. Uzun bir süre ağladığı görülen LeBron James kendisine gelmekte güçlük çekti.

SON TWEETİ LEBRON JAMES İÇİNDİ

Kobe Bryant'ın son tweeti ise LeBron hakkında olmuştu. 41 yaşında hayatını kaybeden efsane, tüm zamanların en çok sayı atan 3. oyuncusu olan James'i Twitter'dan takip etmişti. LeBron ise tarihe geçtiği maçta Kobe Bryant'ın adının olduğu ayakkabı ile çıkmıştı.