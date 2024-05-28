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        Kobani olaylarına ilişkin 5 eski HDP milletvekili hakkında iddianame

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 6-8 Ekim 2014'teki Kobani olaylarına ilişkin 5 eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekili hakkında iddianame düzenledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 13:16 Güncelleme: 28.05.2024 - 13:16
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        Kobani olaylarına ilişkin yeni iddianame
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        Kobani olaylarına ilişkin 108 sanık hakkındaki davayı kısa bir süre önce karara bağlayan Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede, eski HDP milletvekilleri Hüda Kaya, Serpil Kemalbay Pekgözegü, Garo Paylan, Fatma Kurtulan ve Pero Dundar "şüpheli" olarak yer aldı.

        AA'da yer alan habere göre iddianamede, 6-8 Ekim 2014'te ülke genelindeki eylemlerde terör örgütü PKK/KCK yöneticileri, örgüte bağlı yapılanmalar, HDP MYK üyeleri ve eş başkanlarınca halkın sokağa çıkıp terör eylemleri gerçekleştirilmesi yönünde çağrılar yapıldığı kaydedildi.

        3 BİNE YAKIN MAĞDUR VE MÜŞTEKİ YER ALDI

        Doğu ve Güneydoğu başta olmak üzere 35 il, 96 ilçe ve 131 yerleşim yerindeki olaylarda 37 kişinin öldürüldüğü, 29 kişinin öldürülmeye teşebbüs edildiği, 326 güvenlik görevlisi ve 435 vatandaşın yaralandığı belirtilen iddianamede, ayrıca 3 bin 777 mala zarar verme, 25 alıkoyma, 395 hırsızlık, 15 yağma, 308 iş yeri ve konut dokunulmazlığını ihlal, 13 Türk bayrağını yakma, 7 Atatürk'ü Koruma Kanunu'na muhalefet suçu işlendiği bildirildi.

        Olayların gerçekleştiği tarihte milletvekili olan şüpheliler Kaya, Pekgözegü ve Paylan ile 27. dönem milletvekilleri Kurtulan ve Dundar'ın, Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesine aynı suçlardan yargılanan 108 sanıkla 6-8 Ekim olaylarının başlatılıp, gerçekleştirilmesi konusunda fikir ve eylem birliği içerisinde oldukları ifade edilen iddianamede, bu sebeplerle şüphelilerin "HDP Genel Merkezi tarafından açıklandığı şekilde yapılan eylem çağrıları sonucu işlenen suçlardan sorumlu olmaları gerektiği" belirtildi.

        38'ŞER KEZ MÜEBBET TALEBİ

        İddianamede, bir kısmı tüzel kişi olmak üzere 2 bin 674 mağdur veya müşteki yer aldı. İddianamenin kabulü halinde şüpheliler Yasin Börü ve arkadaşlarının da arasında bulunduğu 37 kişiye yönelik öldürme, devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak suçlarından 38'er kez ağırlaştırılmış müebbetin yanı sıra atılı diğer suçlardan da çeşitli sürelerde hapis cezası istemiyle yargılanacak.​​​​​​​

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