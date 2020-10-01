Kobani eylemleri soruşturmasında gözaltına alınan 20 şüpheli adliyeye sevk edildi

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılarla ilgili daha önce 4 gün ek gözaltı süresi verilmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ Şenoğlu'nun da tutuklu bulunduğu 2014'te Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturması kapsamında, 25 Eylül'de 82 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkartılmasının ardından 7 ilde operasyon başlatılmıştı. Terörle mücadele ekiplerince 20 zanlı yakalanmıştı.