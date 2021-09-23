Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin davanın duruşmasına koronavirüs ertelemesi

AA

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu sanıklardan bazıları bulundukları cezaevlerinden videokonferans aracılığıyla katıldı, diğer sanıklar ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşmada, mahkeme heyetine başkanlık eden üye hakim, Başkan Bahtiyar Çolak'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını söyledi.

Söz alan sanık avukatı Erkan Ürküt, başkanın Kovid-19 testinin pozitif çıkması ve üye hakimlerle teması olmasının salondaki birçok kişinin sağlığını tehlikeye düşürdüğünü ifade etti. Müvekkillerinin sağlığının söz konusu olduğunu belirten Ürküt, bu sebeplerle duruşmanın ertelenmesini istedi.

Avukat Maviş Aydın da başkanın ve duruşma savcısının koronavirüs olduğunu öğrendiklerini, bu şartlarda salondaki herkesin temaslı kabul edilmesi gerektiğini savundu.

Duruşma yapılmasının ciddi risk taşıdığını ileri süren Aydın, salonda görevli bulunan kişilerin sağlığının da dikkate alınarak, duruşmanın ertelenmesini talep etti.

Sanıkların tahliye taleplerinin ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmetti.

Mahkeme, duruşmayı 18 Ekim'e erteledi.

- İddianameden

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlarını Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianameye göre, Suriye'deki iç savaş nedeniyle DEAŞ'ın Kobani'ye (Ayn el-Arap) saldırması üzerine, Ekim 2014'te HDP yönetimi ile PKK, sokağa çıkma çağrısında bulundu.

Yapılan çağrılarla aralarında İstanbul, Ankara, Bursa ve Diyarbakır'ın da olduğu 35 il ve 96 ilçede yasa dışı gösteriler başlatıldı, kolluk güçlerinin yanı sıra siviller de hedef alındı.

Olaylarda 37 kişi hayatını kaybetti, 761 kişi yaralandı, 197 okul yakıldı, 269 kamu binası tahrip edildi, 1731 ev ve iş yeri yağmalandı, 1230 araç kullanılamaz hale getirildi.

Aralarında eski HDP Eş Genel Başkanları Demirtaş ve Yüksekdağ ile PKK'nın üst düzey yöneticilerinin de olduğu 75'i firari 108 sanığın ülke genelindeki bütün eylemlerden sorumlu tutulduğu iddianamede, sanıkların tamamının 38'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve süreli hapis cezasına çarptırılması isteniyor.