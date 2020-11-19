KOAH hastalarına "grip ve zatürreye karşı dikkatli olun" uyarısı

Aynı zamanda göğüs hastalıkları uzmanı olan Prof. Dr. Tabakoğlu, AA muhabirine, KOAH hastası yetişkinlerin, rezervli akciğer yapısını kaybettikleri için bir çocuk akciğerine sahip olduklarını söyledi.
Hastaların, akciğerlerini iyi korumak zorunda olduklarını belirten Tabakoğlu, bu nedenle sigara ve kirli havadan uzak durulması gerektiğini ifade etti.
Grip sezonunun yaklaşmasıyla KOAH hastalarının risk düzeyinin de arttığını belirten Tabakoğlu, "KOAH'lı hastaları bulaşıcılığın daha yüksek olduğu, güneşin koruyucu etkisinin azaldığı bu günlerde evde maksimum korumaya almak zorundayız. Hastalar kısıtlamaları kendileri uygulamalılar. Maske, 2 metre mesafe ve hijyen kurallarına çok dikkat etmeliler. Zorunlu kalmadıkça böyle zamanlarda dışarı çıkmasalar, kalabalık ortamlarda bulunmasalar iyi olur. Bu onlar için büyük risk." dedi.
- Sigara mücadele gücünü azaltıyor
Tabakoğlu, KOAH hastalarının akciğerlerini korumak için sigaradan uzak durmaları gerektiğini belirtti.
Bir immün reaksiyon olan koronavirüsün birçok bilinmeyeni bulunduğunu aktaran Tabakoğlu, "Görüyoruz ki bazıları çok hassas. Onlarda ölümcül olabiliyor. Bazıları daha hafif geçiriyor. Çok ileri yaşta belirtisiz geçirenleri de görebiliyoruz ama genel istatistiğe baktığımızda KOAH hastalarının büyük risk altında olduğunu görüyoruz çünkü rezervleri yok. Normal akciğere sahip olan bir kişinin ayaktan, hissetmeden geçireceği bir zatürre onu hastaneye, yoğun bakıma yatmak zorunda bıraktığı için büyük tehlike var. Akciğerlerini ne olur korusunlar." diye konuştu.
- İlaçlar hekim kontrolünde kullanılabilir
Hastaların ilaç kullanımının önemli olduğunun altını çizen Tabakoğlu, şunları kaydetti:
"Hasta eforunu istediği gibi yapamıyorsa normal hayatında bir kısıtlama varsa bronkodilatör dediğimiz ilaçlar kullanıyoruz. Elimizde çok iyi ilaçlar var. Gün boyu bronş genişletici ilaçlarla oksijen seviyesini yükseltebiliyoruz. Bunların dikkatli ve düzgün olarak hekim kontrolünde kullanılması gerekiyor. Bunlara dikkat ederlerse grip ve zatürre aşıları kullanılırsa kalabalık ortamlara girmez ve hastalıklardan korunurlarsa onlar için güvenli günler olacaktır. Hastalar evlerindeyse bu ilaçlar güvenle kullanılır. Bunlardan bir çekince olacağını düşünüyorum. Kendi tedavilerini bırakmasınlar. Doktor tavsiyesi dışına çıkmasınlar."
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