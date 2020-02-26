KMD’nin yeni başkanı Serhan Tınastepe oldu

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Yönetim Kurulu toplantısında Kategori Mağazacılığı Derneği (KMD) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine, Simport Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Tınastepe seçildi. Serhan Tınastepe, MediaMarkt bünyesinde üstlendiği global rol nedeniyle başkanlık görevinden ayrılan Yenal Gökyıldırım’a katkılarından dolayı teşekkür ederek dernek çalışmalarının aynı hızla ve verimlilikle süreceğini, tüm konuların en üst düzeyde takibinin devam edeceğini belirtti.

Mobilya, ev geliştirme, teknoloji, kişisel bakım, kozmetik, aksesuar, hobi, kırtasiye, sinema, eğlence gibi, gıda ve hazır giyim dışında kalan modern perakendecilerin temsilcisi olan KMD’nin yeni dönemde de ses getiren projelerine ve etkinliklerine devam edeceğini belirten Serhan Tınastepe, sözlerini şu şekilde tamamladı:

“Derneğimizin güçlü üye yapısı ve temsil ettiği sektörün ekonomik boyutu, Yönetim Kurulumuza önemli bir sorumluluk veriyor. Bu sorumlulukla ve derneğimizin belirlenmiş misyonu çerçevesinde tüm çalışmalarımız hızla devam edecek. Hali hazırda devam eden çalışmalarımızı daha da büyütecek, yeni çalışma konularıyla faaliyet alanımızı genişleteceğiz. Sektörümüzün sorunlarını özenle ele alıp çözüm üretmek adına gerekli kurumlarda temsiliyetimizi artırıcı faaliyetlerde bulunacağız. Güçlü Yönetim Kurulumuz ve üyelerimizin desteğiyle verimlilik temelli çalışmalarımızın kısa sürede hız kazanacağına ve tüm sektörü kapsar hale geleceğine inancımız tamdır.”

MediaMarkt bünyesinde üstlendiği global rol nedeniyle başkanlık görevini devreden ancak KMD Yönetim Kurulu Üyeliğine devam eden Yenal Gökyıldırım ise “Modern perakendenin önemli örgütlerinden biri olan derneğimiz, çalışmaları ve projeleriyle sektördeki yerini sağlamlaştırmıştır. Perakende Teknolojileri Konferansı, Perakende Teknolojileri Ödülleri, PERAVOC Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Merkezi ve bir çok konuda sürdürdüğü mevzuat çalışmasıyla gerek üyelerimize gerekse sektöre katkısı önemli boyutlara ulaşan derneğimiz, hızını kesmeden faaliyetlerini sürdürecektir.” sözleriyle dernek çalışmalarında katkısının süreceğini belirtti.

Yapılan seçimde, Yönetim Kurulu Başkanlığına Serhan Tınastepe gelirken, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini Tekzen Yönetim Kurulu Başkanı Murat Gigin ve Watsons Genel Müdürü Mete Yurddaş sürdürmeye devam edecek.