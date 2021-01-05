Klopp'u yendi, gözyaşlarını tutamadı

Jurgen Klopp'un Liverpool'unu deviren Ralph Hasenhüttl gözyaşlarını tutamadı. Oynattığı futbol ile Alplerin Klopp'u olarak adlandırılan Avusturyalı teknik adam, Southampton'ın 1-0'lık galibiyetini ilan eden son düdüğün ardından saha kenarında duygusal anlar yaşadı.

Kariyerinde ilk kez Klopp karşısında zafere ulaşan 53 yaşındaki antrenör, yaşadıkları zor günlerin ardından kazanılan maçın önemine vurgu yaptı.

"Virüs vakalarının ardından herkes bir araya gelerek galibiyeti istedi. Açıkçası 80'inci dakikada 3 puan için uzun bir yolumuz olduğunu düşünüyordum. Klopp'a karşı geçmişim pek iyi değildi. Bugüne kadar yenemediğim tek kişiydi. 1-2 ay önce görüştüğümüzde ona bu galibiyetin şakasını yapmıştım."

Hasenhüttl yönetimindeki Southampton bu sezon aldığı sonuçlarla dikkat çekiyor. 17 maçta 29 puan toplayan İngiliz ekibi, dördüncü sıradaki Tottenham ile aynı puanda...