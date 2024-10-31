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        Haberler Spor Futbol Klopp'tan Sergio Ramos'a sert sözler - Futbol Haberleri

        Klopp'tan Sergio Ramos'a sert sözler

        Red Bull'un global futbol direktörü Jurgen Klopp, İspanya futbolunun efsanesi Sergio Ramos'la ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.10.2024 - 18:35 Güncelleme: 31.10.2024 - 18:35
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        Klopp'tan Sergio Ramos'a sert sözler!
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        Red Bull'da global futbol direktörlüğü görevine getirilen Jurgen Klopp, Toni Kross ile çıktığı podcast yayınında Sergio Ramos'la ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

        "SERGİO RAMOS GERÇEKTEN İYİ BİR İNSAN MI?"

        Sergio Ramos ile ilgili görüşlerini dile getiren Klopp, "Sergio Ramos gerçekten iyi bir insan mı? En sevdiğim oyuncu olmadığını söyleyebilirim. 2018'de Salah'a yaptığı faul gaddarcaydı. Tabii ki Salah'ın omuzunu sakatlayacağını bilemezdi ama bilse bile bunu dert etmeyeceğini hepimiz biliyoruz. Bu kafa yapısını anlamıyorum, böyle oyunculara sahip olduğumda takımdan gitmeleri için elimden gelen her şeyi yapıyorum." dedi.

        "O MAÇ GİBİSİNİ BİR DAHA YAŞAMAYIZ"

        Klopp, konuşmasının devamında, "2018'deki o maç (Real Madrid finali) gibisini bir daha yaşamayız. Kalecimize dirsek attılar, golcümüzü bir güreşçi gibi sakatladılar ve maçı kazandılar." ifadelerini kullandı.

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