Kulüpten yapılan açıklamada, 54 yaşındaki Alman teknik adamın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesi nedeniyle Stamford Bridge Stadı'ndaki maça gitmeyeceği kaydedildi.

Chelsea mücadelesinin ertelenmesi için federasyona başvuruda bulunmayan Liverpool'un başında antrenör Pepijn Lijnders görev yapacak.